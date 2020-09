Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim/B30 - Berauscht gegen die Planke

Auffällig verhielt sich am Samstag ein Fahrer auf der B30 bei Laupheim.

Ulm (ots)

Gegen 13.30 Uhr fuhr ein VW-Fahrer bei Laupheim-Mitte auf die B30 in Richtung Biberach. Dort sei er einem Zeugen so dicht aufgefahren, dass dieser nicht einmal mehr das Kennzeichen des VW lesen konnte. Das sagte der Zeuge später der Polizei. Vor der Ausfahrt Laupheim-Süd sei der VW-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Beim Anfahren sei er ins Schleudern geraten und zunächst sehr langsam gefahren. Anschließend soll er mit hoher Geschwindigkeit bis zu einer Raststätte gefahren sein. Dort sprach der Zeuge den Mann an und rief die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der 23-jährige Fahrer zu viel Alkohol getrunken hatte. Er musste Blutproben abgeben und sieht nun einer Strafanzeige entgegen. Die Polizei aus Laupheim (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 3.000 Euro, der an der Leitplanke knapp 1.000 Euro.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

