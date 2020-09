Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Zell u. A. - Autofahrer passt nicht auf/ Zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen kam es am Sonntag in Zell unter Aichelberg.

Ulm (ots)

Gegen 14.15 Uhr fuhr ein Hyundai in der Ohmder Straße in Richtung Raubisstraße. Der 36-Jährige lenkte zu weit rechts und prallte gegen ein Auto. Das parkte am Straßenrand. Durch den Aufprall wurde der Hyundai-Fahrer und auch der fünfjährige Mitfahrer leicht verletzt. In dem Mazda befanden sich im Kofferraum zwei Hunde. Diese blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Hyundai-Fahrer kümmerte sich um die Bergung des Fahrzeuges. Ein Abschlepper barg den Mazda. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 10.000 Euro. Die Verkehrspolizei aus Mühlhausen (Tel. 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten.

++++1764933

Bernd Kurz / Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell