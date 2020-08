Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz

Frankenthal - B9 (ots)

Ein 26-jähriger Mann aus Frankenthal wurde am Montag, den 03.08.2020 gegen 00.15 Uhr auf der B9 zwischen Oggersheim Süd und Frankenthal in seinem VW Polo mit Bremer Kennzeichen festgestellt und aufgrund seiner auffälligen Fahrweise in Frankenthal einer Kontrolle unterzogen. Der Fahrer legte den Beamten einen internationalen syrischen Führerschein vor, der 2018 in Damaskus/Syrien ausgestellt wurde und eine Gültigkeit von einem Jahr bis 2019 hatte. Grundsätzlich hätte das Dokument auch bei Gültigkeit den Mann nicht zum Führen eines Kraftfahrzeugs in Deutschland berechtigt, da dieser schon seit 2015 in Deutschland lebt. Wie der Mann jedoch in den Besitz des Dokumentes kommen kann, das 2018 in Damaskus/Syrien auf seinen Namen ausgestellt wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Weiterhin wurde festgestellt, dass das Fahrzeug mangels Versicherungsschutz durch die zuständige Zulassungsstelle zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben ist. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet und die zuständige Ausländerbehörde wurde verständigt.

