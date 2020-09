Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Auto angefahren und geflüchtet (27.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die am Samstag im Zeitraum von 18.20 Uhr bis 18.50 Uhr in der Alleenstraße begangen wurde. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte einen grauen Skoda Fabia, der auf einem Besucherparkplatz beim Haus Nummer 3 geparkt war. Ohne sich um den angerichteten Schaden an der hinteren linke Seite zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell