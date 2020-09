Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall (27.09.2020)

Hüfingen (ots)

Zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten kam es am gestrigen Sonntag gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße 5753 zwischen Hüfingen und der Bundesstraße 31. Eine 59-jährige Porsche Cayenne-Fahrerin bog von der Straße "Eichhöfe" kommend nach links auf die K 5753 und übersah hierbei eine 23-Jährige, die mit einem Seat Ibiza in Richtung Hüfingen unterwegs war. Beim Zusammenstoß wurden die 23-Jährige und eine 33-jährige Mitfahrerin im Seat leicht verletzt. Ein Krankenwagen brachte beide Frauen in ein Krankenhaus. Am Seat entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Den Schaden am Porsche Cayenne schätzte die Polizei auf rund 7.000 Euro.

