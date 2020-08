Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diverse Geldbörsendiebstähle im Landkreis

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Otterndorf/Schiffdorf. In den letzten Tagen wurden im gesamten Landkreis, vor allem aber im Stadtgebiet Cuxhaven und in Otterndorf, diverse Geldbörsen entwendet. In den meisten Fällen nutzen der oder die Täter eine kurze Unachtsamkeit der Geschädigten und entwendeten die Geldbörsen aus einer mitgeführten Handtasche. In einem Fall konnte der Inhalt der Geldbörse, jedoch ohne Bargeld, bereits am gleichen Tag im Bereich Bremerhaven-Leherheide aufgefunden werden. Die Polizei rät daher:

- Tragen Sie Wertgegenstände immer nah am Körper - Lassen Sie Rucksäcke und Handtaschen niemals unbeaufsichtigt - Achten Sie auf ihre Umgebung

