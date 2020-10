Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201007-1: Unfallfahrer verstorben - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung 201004-1:Pkw überschlug sich - Erftstadt

Der 21-jährige Fahrzeugführer, der sich bei einem Unfall am 02. Oktober in Erftstadt schwerste Verletzungen zuzog, ist bedauerlicherweise am Dienstag, den 06. Oktober in der Universitätsklinik seinen Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern weiter an. (bb)

