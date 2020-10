Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201006-2: Unfallverursacher ließen Verletzte zurück - Wesseling/Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Polizei liegen zwei Unfallanzeigen vor, bei denen Verkehrsteilnehmer Verletzungen erlitten und die Verursacher nach dem Ereignis geflüchtet sind.

Leichte Verletzungen erlitt am Montagmittag (05. Oktober) um 11:30 Uhr ein 15-jähriger Fahrradfahrer, der in Wesseling von der Wilhelmstraße nach links in den Friedensweg abbog. Dort fuhr er links an einem auf dem Gehweg stehenden Wagen vorbei, der im selben Moment anfuhr. Der 15-Jährige bremste stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der oder die Autofahrer/-in umfuhr den Verletzten auf der Straße und bog in die Wilhelmstraße ab. Der Junge musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Etwa eine Stunde später fuhr eine 68-Jährige mit ihrem Leichtkraftrad im Kreisverkehrsplatz an der Bergheimer Südweststraße, als sie eigenen Angaben zufolge von einer Fahrradfahrerin rechts überholt worden ist. Die 68-Jährige bremste stark ab, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Ein nachfolgender Zeuge (87) gab ergänzend an, dass die Kradfahrerin ihre Absicht, den Kreisverkehrsplatz zu verlassen, auch deutlich sichtbar mit dem rechten Fahrtrichtungsanzeiger angezeigt hatte. Der Zeuge sprach die Radfahrerin an, die daraufhin anhielt und zur Verletzten lief. Als der Zeuge seinen Wagen in der Nähe der Unfallstelle abstellte, stellte er fest, dass sich die Radfahrerin zwischenzeitlich entfernt hatte. Sie war etwa 20 Jahre alt und war unter anderem mit einer grauen Jacke bekleidet. Die Verletzte ist nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren worden.

In beiden Fällen sucht das Verkehrskommissariat in Hürth nach weiteren Unfallzeugen, die Angaben zu den Unfallverursachern machen können. Hinweise werden unter Telefon 02233 52-0 entgegen genommen. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell