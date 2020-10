Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201005-3: Alkoholisierter Autofahrer nach kurzer Flucht gestellt - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 60-Jähriger fuhr ungebremst in das Auto eines bevorrechtigten 18-jährigen. Der 60-Jährige ergriff die Flucht, konnte jedoch von der Polizei gestellt werden. Im droht eine empfindliche Strafe.

Freitagnacht (02. Oktober) fuhr der 18-Jährige zusammen mit einer 17-jährigen Beifahrerin mit dem Wagen um 23:20 Uhr in den Kreisverkehrsplatz an der Jahnstraße, Ecke Kronenweg ein. Ein mit einem 60-Jährigen besetzter Wagen stieß nach Angaben eines nachfolgenden Zeugen (30) vom Kronenweg kommend ungebremst in die Beifahrerseite des bevorrechtigten Wagens, rangierte kurz und fuhr in Richtung Willy-Brandt-Straße davon. Die Insassen des Wagens blieben unverletzt. Am Wagen entstand erheblicher Sachschaden. Ein Zeuge, der hinter dem Unfallverursacher fuhr, nahm die Verfolgung auf und konnte ihn jedoch aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nicht einholen. Die Geschädigten nebst Zeugen erschienen in der örtlichen Polizeidienststelle, schilderten den Unfallhergang und gaben ein von ihnen abgelesenes Kennzeichen an. Polizisten konnten den Unfallverursacher im Bereich der Unfallstelle antreffen. Sie nahmen die Verfolgung auf, hielten den 60-Jährigen in der Birkenstraße an und bemerkten Alkoholgeruch. Ein Vortest bestätigte den Verdacht: Der Fahrer stand mit über zwei Promille deutlich unter Alkoholeinwirkung. Die Beamten nahmen ihn mit zur Blutprobenentnahme, stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Neben den strafrechtlichen Konsequenzen für sein Handeln muss sich der 60-Jährige in zivilrechtlicher Sicht wegen der Schadensbegleichung verantworten. (bm)

