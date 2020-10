Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201005-1: Einbruch in Kino - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Einbrecher haben in der Nacht von Freitag (2. Oktober) auf Samstag (3. Oktober) den Tresor des Kinos gestohlen. In der Zeit von 23:00 bis 09:30 Uhr brachen unbekannte Täter ein Fenster des Kinos an der Uhlstraße auf und gelangten so in das Gebäude. Sie brachen einen Tresor aus einer Wand und nahmen diesen mit. Im Tresor befand sich eine geringe Menge Bargeld. Ebenso stahlen sie einen Laptop. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Tatzeit, verdächtige Personen im Bereich der Uhlstraße gesehen haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter Telefon 02233 52-0. (bb)

