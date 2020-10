Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201004-1: PKW überschlug sich- Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die drei jungen Fahrzeuginsassen verletzten sich bei dem Verkehrsunfall, der Fahrzeugführer schwerst. Am Freitagabend (02.10.2020 18:15 Uhr) befuhr ein 21- jähriger Mann aus Erftstadt mit seinem PKW die Kreisstraße 45 (K45) aus Richtung Friesheim kommend in Fahrtrichtung Bliesheim. Mit ihm befanden sich im Fahrzeug noch ein 23 jähriger Mann und eine 22- jährige Frau, beide ebenfalls aus Erftstadt. Ausgangs einer Kurve, in Höhe des dortigen Kieswerks, verlor der Fahrzeugführer plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet nach rechts auf den Grünstreifen und überfuhr ein Verkehrszeichen. Anschließend überschlug sich der PKW mehrfach. Durch die angeforderten Rettungskräfte wurden die drei Fahrzeuginsassen vor Ort erstbehandelt. Der Fahrzeugführer wurde an der Unfallstelle reanimiert und anschließend in eine Uni- Klinik eingeliefert. Die Mitfahrerin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen, die eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus erforderlich machten. Der 23- jährige konnte nach der Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Für die Dauer der Maßnahmen wurde die K45 zwischen den Ortslagen Bliesheim und Friesheim gesperrt. Was letztlich ursächlich für den Verkehrsunfall war, müssen die Ermittlungen des Verkehrskommissariats ergeben. (pw)

