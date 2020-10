Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201002-4: Unfall beim Abbiegen - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 43-jährige Autofahrerin hat einen ihr entgegenkommenden Autofahrer übersehen. Durch den Unfall wurden drei Personen leicht verletzt. Die 43-Jährige fuhr um 16:35 Uhr mit ihrem Auto auf der Sankt-Rochus-Straße in Richtung Bedburg-Kaster. In Höhe der Pannengasse wollte sie nach links abbiegen, übersah aber laut eigenen Angaben einen auf der Gegenspur fahrenden 47-jährigen Bedburger. Trotz eines Ausweichversuchs stieß der 47-Jährige mit der 43-Jährigen zusammen und berührte noch einen weiteren Wagen eines 28-Jährigen, der in der Einmündung wartete und auf die Sankt-Rochus-Straße abbiegen wollte. Die drei Fahrzeugführer wurden durch den Unfall leicht verletzt, zwei von ihnen wurden zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge der Unfallbeteiligten wurden abgeschleppt. Für die Unfallaufnahme wurde die Sankt-Rochus-Straße am Ortseingang Bedburg gesperrt. Die Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell