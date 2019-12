Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem/Lehmheide: Gullideckel ausgehebelt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen (12. Dezember 2019) haben Unbekannte zwei Gullideckel auf der Gladbacher Straße ausgehebelt und in die Schächte geworfen.

Gegen 5:45 Uhr meldete ein Mitarbeiter der GSAK zwei ausgehebelte Gullideckel auf einem Radweg. Die Beamten sicherten die Gefahrenstelle. Das Tiefbauamt der Stadt Krefeld sicherte die Schächte und setzte die Deckel wieder ein.

Zum Glück hat sich niemand verletzt.

Die Polizei weist darauf hin, dass eine solche Handlung keine Bagatelle sondern eine Straftat ist. Deshalb ermittelt die Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (925)

