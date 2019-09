Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Busfahrer geschlagen, bespuckt und beleidigt - Randalierer kurz nach der Öffentlichkeitsfahndung ermittelt!

Bochum (ots)

Schon kurz nach der gestrigen, mit richterlichem Beschluss angeordneten Öffentlichkeitsfahndung konnte der Mann, ein 36 Jahre alter Bochumer, ermittelt werden, der am 19. Mai 2019 in einem an der Haltestelle "Bongardstraße" in Bochum stehenden Linienbus heftig randaliert hat.

Gegen 2.20 Uhr war die männliche Person in den Bus der Linie NE 1 (Richtung Bochum-Hordel) eingestiegen und zeigte dem Busfahrer (59) einen ungültigen Fahrschein vor. Dieser forderte den Fahrgast auf, ein gültiges Ticket zu kaufen oder den Bus zu verlassen.

Wenig später spuckte der Mann den 59-Jährigen an, schlug mit der Faust mehrfach gegen dessen Kopf, beleidigte ihn mit üblen Schimpfwörtern und flüchtete danach zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof.

Nach der Veröffentlichung des Fotos meldeten sich mehrere Personen bei der Polizei, die die gesuchte Person in den sozialen bzw. Printmedien erkannt hatten.

Wir bedanken uns bei den Pressevertretern für die Unterstützung und bitten darum, das Foto des Mannes aus den Publikationen zu löschen und nicht mehr zu verwenden.

