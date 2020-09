Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Unerlaubt in Deutschland gearbeitet

Bautzen (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am 23. September 2020 gegen 03:00 Uhr im Stadtgebiet Bautzen einen polnischen Kleinbus. Dabei stellten sie unter anderem eine 53-jährige Ukrainerin fest, welche auf dem Weg nach Polen war. Die Frau gab an, dass sie vor ca. vier Wochen nach Deutschland eingereist ist und gearbeitet hat. Die dafür erforderlichen Dokumente konnte sie nicht vorweisen. Sie wurde in Gewahrsam genommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

