Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Trotz Verbots in Deutschland aufgehalten

Bautzen (ots)

Zwei Ukrainer im Alter von 38 und 40 Jahren, welche sich trotz Verbots in Deutschland aufgehalten haben, stellten Bundespolizisten am 22. September 2020 gegen 14:45 Uhr auf dem BAB 4 Pendlerparkplatz in Uhyst a.T. fest. Beide waren Insassen eines polnischen Kleinbusses und auf dem Weg in Richtung Polen. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Beiden ergab, dass sie sich nicht in Deutschland aufhalten dürfen. Sie wurden in Gewahrsam genommen, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und an die Ausländerbehörde Bautzen übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Ronny Probst

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell