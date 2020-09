Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Berauschte Fahrt beendet

Zittau (ots)

Die berauschte Fahrt einer 23-jährigen Deutschen beendeten Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz am 18. September 2020 gegen 20:15 Uhr in Zittau. Die Fahrerin eines Ford wurde auf der Goldbachstraße kontrolliert und gab auf Nachfragen an, vor ca. 14 Tagen Cannabisprodukte konsumiert zu haben. Einen freiwilligen Drogenschnelltest lehnte die junge Frau erst ab, stimmte später dann doch zu und dieser zeigte ein positives Ergebnis an. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und der Sachverhalt an die Landespolizei Zittau übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Ronny Probst

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell