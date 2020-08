Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Unfall an Kreuzung

Werl (ots)

Am Mittwoch, um 08:45 Uhr, kam es an der Kreuzung Wickeder Straße/Büdericher Bundesstraße zu einem Unfall. Eine 46-jährige Frau aus Werl war mit ihrem Audi A3 auf der Wickeder Straße stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung beabsichtigte sie nach links in Richtung Soest abzubiegen. Dabei übersah sie den Nissan x-Trail einer 38-jährigen Frau aus Wickede, die stadteinwärts auf der Wickeder Straße unterwegs war. Es kam zur Kollision, bei der die Frau aus Werl verletzt wurde. Sie musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 10.000,- EUR. (lü)

