Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Schwefe - Unfall

Welver (ots)

Am Mittwoch, um 08:50 Uhr, kam es auf der Straße zwischen Schwefe und Einecke zu einem Unfall. Ein 64-jähriger Autofahrer aus Welver war mit seinem Ford Tourneo in Richtung Schwefe unterwegs. An der Brücke über einen Bach fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem rechten Vorderreifen auf den Bordstein. Dann krachte des Van in das Brückengeländer. Das Fahrzeug kippte auf die Seite. Der Fahrer wurde verletzt zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gefahren. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden. Der Schaden am Brückengeländer wird auf etwa 5000,- EUR geschätzt. Die Straße blieb bis zur Bergung des Fahrzeugs gesperrt. (lü)

