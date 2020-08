Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bad Waldliesborn - Unfall unter Alkoholeinfluss

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, um 21:40 Uhr, kam es an der Einmündung des Goldammerwegs auf die Ostlandstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Mann aus Rumänien war mit seinem Renault-Megane auf dem Goldammerweg unterwegs. An der Einmündung bog er in einem großen Bogen nach rechts ab. Dabei kam er auf die Gegenfahrbahn der Ostlandstraße und kollidierte hier mit einem in Richtung B 55 fahrenden 5er BMW. Durch den Unfall wurde ein 47-jähriger Beifahrer im Renault aus Rumänien schwer verletzt. Der 49-jährige BMW-Fahrer aus Gütersloh und seine 51 und 10 Jahre alten Beifahrerinnen (Gütersloh) erlitten jeweils leichte Verletzungen. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Der 41-jährige Unfallverursacher war offensichtlich betrunken. Ein Alkoholvortest ergab den Wert von 2,04 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Da der Mann nach den polizeilichen Maßnahmen hilflos und orientierungslos wirkte, wurde er zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam untergebracht. (lü)

