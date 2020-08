Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Randalierer

Soest (ots)

Am Dienstag, um 21:20 Uhr, kam es an der Teichsmühle zu einem Vorfall. Ein 36-jähriger, in Werl lebender Mann beleidigte zwei Frauen, die vor ihm in ein nahegelegenes Restaurant flüchteten. Der aufgebrachte Mann warf sein Skateboard gegen eine Scheibe des Gebäudes. Daraufhin folgte ihm ein 22-jähriger Angestellter der Gaststätte. Vor der Teichsmühle kam es zu einem Handgemenge bei dem der 36-Jährige mit seinem Skateboard nach dem 22-jährigen Soester schlug. Der Soester brachte den Mann daraufhin zu Boden. Nachdem alle wieder in Richtung des Restaurant gingen, warf der 36-jährige mit einer Vase nach der zuerst beleidigten Frau. Das Geschoss verfehlte zum Glück sein Ziel. Die hinzugerufene Polizei konnte den Mann kurz darauf in der Rathausstraße antreffen. Der angetrunkene (0,74 Promille Vortest) und aggressiv auftretende Mann zeigte sich wenig kooperativ und beleidigte die Beamten fortwährend. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten über Nacht ins Polizeigewahrsam gebracht. (lü)

