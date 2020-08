Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Büderich - Radfahrer schwer verletzt

Werl (ots)

Am Dienstag, um 17:05 Uhr, kam es an der Büdericher Bundesstraße zu einem Unfall. Ein 14-jähriger Jugendlicher aus Büderich war mit seinem Fahrrad unterwegs. Nahe der Einmündung des Kuhwegs überquerte er die zu diesem Zeitpunkt viel befahrene Büdericher Bundesstraße. Dabei übersah er einen in Richtung Unna fahrenden Honda eines 53-jährigen Mannes aus Arnsberg. Es kam zur Kollision, bei der der Radler auf die Motorhaube des Autos aufgeladen wurde. Er krachte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Pkw. Dabei verletzte er sich schwer und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 1500,- EUR geschätzt. (lü)

