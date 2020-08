Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Fahrzeug beschädigt

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde am Schwemannskamp ein Fahrzeug beschädigt. Der Mercedes CLS 320 war an der Straße abgestellt und wurde von unbekannten Tätern ringsherum zerkratzt und beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

