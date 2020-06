Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruch in Autoverwertungsbetrieb

Zwischen Sonntag, 07. Juni 2020, 13.00 Uhr und Montag, 08. Juni 2020, 09.00 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Autoverwertungsbetrieb an der Rudolf-Diesel-Straße. Bislang unbekannte Täter brachen ein Zugangstor auf und in eine Werkstatt ein. Hier entwendeten sie Buntmetall, Fahrzeugteile und einen grünen VW Polo mit dem amtlichen Kennzeichen VEC-TX 259. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Freitag, 05. Juni 2020, 14.00 Uhr und Samstag, 06. Juni 2020, 11.30 Uhr kam es in Visbek zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen VW Passat, der abgestellt gewesen war. Als Unfallörtlichkeiten kommen der Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Rechterfelder Straße und der Parkplatz einer Bank an der Hauptstraße in Frage. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-351) entgegen.

