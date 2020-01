Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl vom Friedhof

Erkelenz-Hetzerath (ots)

Am Wochenende wurde von einem Friedhof an der Straße Am Kammerbusch eine Blumenvase von einem Grab gestohlen. An einem weiteren Grab versuchten die Täter erfolglos ein großes Bronzekreuz herauszureißen, wodurch dieses stark beschädigt wurde.

