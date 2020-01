Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sechs Pkw aufgebrochen

Erkelenz (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 11. Januar und Sonntag, 12. Januar wurden im Stadtgebiet Erkelenz sechs Autos durch unbekannte Täter aufgebrochen.

- Am Marienweg wurden zwei Fahrzeuge aufgebrochen. In einem Fall schlugen die Täter die Seitenscheibe ein und stahlen Bargeld und Fahrzeugpapiere. In einem weiteren Fall wurden aus einem parkenden Fahrzeug ein Schlüsselbund und Bargeld entwendet - Ein Stoffverdeck für ein Cabrio war die Beute bei einem Fahrzeugaufbruch an der Kehrbuscher Straße. - Im gleichen Zeitraum stahlen Unbekannte einen Bautrockner aus dem Kofferraum eines am Eburonenweg parkenden Fahrzeugs. - An der Ziegelgasse wurde die Seitenscheibe eines parkenden Pkw eingeschlagen und Bargeld aus dem Fahrzeug gestohlen. - Indem sie eine Scheibe einschlugen, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Führerschein aus einem abgestellten Fahrzeug.

Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit einem der Aufbrüche in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0.

