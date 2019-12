Polizei Essen

POL-E: Essen: Ladendieb gestern festgenommen - heute im beschleunigten Verfahren verurteilt

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Gestern Mittag (16. Dezember) um 12:30 Uhr wurde ein Ladendieb (49) in einem Kaufhaus an der Kettwiger Straße auf frischer Tat ertappt.

Ein Ladendetektiv beobachtete den 49-Jährigen, wie er unter anderem Parfum in seinen Rucksack steckte und das Kaufhaus verlassen wollte. Die zu Hilfe gerufenen Polizeibeamten fanden in seinem Rucksack weiteres Diebesgut aus einem anderen Kaufhaus. Der 49-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen kann, wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er im beschleunigten Verfahren zu einer Bewährungsstrafe verurteilt./ SyC

