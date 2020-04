Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Gemeldeter Wohnungsbrand

Hattingen (ots)

Zu einem gemeldeten Wohnungsbrand rückte die Hattinger Feuerwehr heute um 19.04 Uhr aus.

Anrufer hatten Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus In der Delle gemeldet. Da nicht klar war, ob sich noch Personen in der Wohnung befanden, mussten die Einsatzkräfte hiervon zunächst ausgehen.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte konnte Folgendes festgestellt werden: Der Treppenraum war rauchfrei. Vor der betroffenen Wohnung war Brandgeruch wahrnehmbar. Da keiner öffnete, mussten sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zugang zur Wohnung verschaffen und diese unter schwerem Atemschutz betreten. Zum Glück hielten sich in der Wohnung keine Personen auf. Als Ursache für den Brandgeruch konnte angebranntes Essen auf dem Herd ausfindig gemacht werden. Dieses wurde abgelöscht und der Herd ausgeschaltet. Nach einer abschließenden Kontrolle mit der Wärmebildkamera setzten die Einsatzkräfte einen Hochleistungslüfter zur Belüftung des Treppenraums und der Wohnung ein.

Neben den hauptamtlichen Kräften waren auch die Löschzüge Mitte und Nord sowie die Schutzzielergänzungseinheiten Oberbredenscheid und Niederwenigern ausgerückt.

