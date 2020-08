Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Autoscheibe eingeschlagen

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde an der Adelheidstraße eine Autoscheibe eingeschlagen. Unbekannte Täter nutzten dazu einen Stein. Der VW Golf war in der Grundstückseinfahrt eines Einfamilienhauses abgestellt. Die Diebe entwendeten ein Portemonnaie mit Bargeld, Papieren und EC Karten aus dem Fahrzeug. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. Im Fahrzeug zurückgelassenen Wertgegenstände werden nach solchen Straftaten nur selten von der Versicherung ersetzt. Die Polizei rät darum dringend keine Wertgegenstände im Auto zurück zu lassen. "Ihr Auto ist kein Safe!" (lü)

