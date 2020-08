Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - BMW gestohlen

Bad Sassendorf (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Sonntag (16.August) auf Montag, von einem Grundstück in Lohne an der Bundesstraße einen braun/schwarzen BMW, 535 D Touring mit dem Kennzeichen SO-MT 908. Da der Wagen mit einem "Keyless Go" System ausgestattet war schließt die Polizei den Einsatz eines Funkreichweitenscanner nicht aus. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zum Verbleib des BMW machen können, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

