POL-SO: Lippstadt-Cappel - Unfallflucht

Am Sonntag, um 02:57 Uhr, wurde die Polizei in die Cappeler Stiftsallee gerufen. Hier war ein zunächst unbekannter Mann mit seinem 3er BMW von der Straße abgekommen und in einem Vorgarten gelandet. Das Fahrzeug erlitt dabei einen wirtschaftlichen Totalschaden. Der Mann flüchtete zu Fuß. An seiner Wohnadresse konnte er anschließend schlafend angetroffen werden. Der 27-jährige Lippstädter war offensichtlich alkoholisiert. Er gab zunächst an, von nichts zu wissen. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Er wurde mit auf die Wache genommen. Dort wurde einen Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der Schaden an der Gartenmauer wird aus etwa 3000,- EUR geschätzt. (lü)

