Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Trunkenheitsfahrt

Geseke (ots)

Am Sonntag, um kurz nach 20:00 Uhr, meldeten Zeugen in Geseke ein Fahrzeug, dessen Fahrerin mehrfach in den Gegenverkehr zog. Die eingesetzte Streife konnte den Mercedes mit der 39-jährigen Fahrerin aus Geseke in der Pastor-Balkenhol-Straße kontrollieren. Die Frau schwankte auf den Beinen und sprach "lallend". Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,16 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. (lü)

