Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bus contra Kind - Ein Schwerverletzter

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Ein sechs Jahre alter Junge ist am Mittwochnachmittag (18.03.2020) in der Mannspergerstraße von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden. Der Junge stieg gegen 16.05 Uhr zusammen mit seiner 39- jährigen Mutter an der Haltestelle Heumaden Rose aus dem Bus aus. Offenbar wollte der Junge hinter dem Bus die Straße überqueren, als ein weiterer Linienbus, der von der Schwendestraße Richtung Kappstraße fuhr, den Jungen erfasste und schwer verletzte. Der 59-jährige Busfahrer sowie weitere Fahrgäste blieben unverletzt. Nach ersten Ermittlungen rannte der Sechsjährige offenbar über die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Rettungsdienst kam vor Ort, kümmerte sich um den Jungen und brachte ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell