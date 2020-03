Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autofahrerin kollidiert mit Radfahrerin

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Eine 38 Jahre alte Toyota-Fahrerin ist am Mittwochmorgen (18.03.2020) in der Hauptstraße offenbar beim Abbiegen mit einer 27-jährigen Radfahrerin kollidiert. Die 38-Jährige bog gegen 08.15 Uhr aus der Gartenstraße nach links in die Hauptstraße ein. Dabei übersah sie offenbar die entgegenkommende Radlerin, die aus der Bassermannstraße geradeaus in die Gartenstraße fahren wollte. Die 27-Jährige wurde zu Boden geschleudert, dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um sie und brachten sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 5.000 Euro.

