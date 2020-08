Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - An den Po gefasst - Tatverdächtiger auf der Wache

Soest (ots)

Ein Zeuge erkannte am Montag (17. August) einen 28-jährigen Tatverdächtigen aus Soest wieder und meldete dies der Polizei. Nach den bisherigen Erkenntnissen faste der Verdächtige am Vortag im Bereich der Brüder-Walburger-Wallstraße einer 14-Jährigen an den Po und machte ihr ein sexuell motiviertes Angebot. Das Mädchen flüchtete sich daraufhin in ein Restaurant. Am Folgetag soll der Mann, gegen 17.20 Uhr, eine 13-Jährige im Bereich der Brüderstraße sexuell motiviert angesprochen und auch dieser an den Po gefasst haben. Die hinzugerufenen Polizeibeamten wollten die Personalien des Soesters daraufhin feststellen. Als dieser den Beamten androhte sie zu schlagen wurde er gefesselt. Hierbei leistete er Widerstand. Da seine Personalien vor Ort nicht zweifelsfrei geklärt werden konnten, wurde er zur Wache gebracht. Er wird sich nun wegen Beleidigung und Widerstand verantworten müssen. Gegen einen unbeteiligten Passanten, der die Situationen der Festnahme mit seinem Handy fotografierte und im Verdacht stand gegebenenfalls auch zu filmen, leiteten die Polizeibeamten eine Anzeige wegen Verdacht des Verstoßes gegen das Kunsturheberrechtsgesetz ein. Er wurde zur Feststellung seiner Identität ebenfalls der Wache zugeführt. (reh)

