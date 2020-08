Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Paletten und E-Scooter geklaut

Menden (ots)

Milanstraße: Polizei sucht Transportfahrzeug Am vergangenen Sonntag, 16.08.2020, in der Zeit von 13:35 Uhr - 14:10 Uhr, wurde an einer dortigen Firma der Diebstahl von 120! Europaletten festgestellt. Die Polizei in Menden fragt in diesem Zusammenhang: Wer kann Hinweise zu den Tätern und deren Transportfahrzeug im Bereich Bösperde machen?

E-Scooter geklaut In der Nacht vom Sonntag zum Montag (16.08./17.08.2020) wurde ein schwarzer 20km/h Scooter der Marke Jiangsu Xinling mit dem Versicherungskennzeichen 974NFX, welcher an einem Hausgeländer des Rosenweges mit einem Stahlschloss gesichert war, entwendet. Hinweise zum Täter und/oder dem Verbleib des Rollers nimmt ebenfalls die Polizei in Menden entgegen.

