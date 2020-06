POL-RZ: Vermisste Person (Bitte um Rundfunkdurchsage)

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vermisste Person

Ratzeburg

19.Juni 2020 / Kreis Herzogtum Lauenburg - 18.06.2020 - Ratzeburg

Seit dem 18.06.2020, seit 17.00 Uhr wird der 81-jährige Borislav GAJICIC aus Ratzeburg vermisst. Herr Gajicic stammt ursprünglich aus Bayern und ist hier nur zu Besuch, so dass eine örtliche Orientierung nicht vorhanden ist. Zuletzt wurde der Senior im Bereich der Ratzeburger Schlosswiese gesehen.

Herr Gajicic ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen, so dass eine hilflose Lage nicht auszuschließen ist.

Personenbeschreibung

- ca. 173 cm - graue Haare

Bekleidung: blaues Sakko, blaue Jeans, blaues Shirt (mit Streifen), blaue Schuhe Hose, blaues Hemd,

Es wird um entsprechende Veranlassung in Medien/Rundfunk gebeten.

Hinweise auf die vermisste Person bitte an jede Polizeidienststelle oder an die Kriminalpolizei in Ratzeburg 04541 / 8090.

Polizeidirektion Ratzeburg

