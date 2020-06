Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Eigentümer eines Fahrrades gesucht

Bild-Infos

Download

Ratzeburg (ots)

17. Juni 2020 | Kreis Stormarn - 10.06.2020 - Großhansdorf

Seit dem 10.06.2020 befindet sich bei der Polizei in Großhansdorf ein Damenrad NSU. Dieses könnte aus einer möglicher Straftat stammen. Das Fahrrad ist in der Hauptfarbe silbern mit teilweise blau am Rahmen. Es verfügt über eine Rahmennummer, die mit den Buchstaben "J" beginnt.

Bislang konnte jedoch kein Eigentümer / Geschädigter ermittelt werden.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer kann Hinweise auf den Eigentümer geben? Wer erkennt sein Fahrrad auf dem Bilder wieder?

Hinweise bitte an die Polizeistation Großhansdorf unter der Telefonnummer 04102/45650.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell