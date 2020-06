Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ratzeburg (ots)

18. Juni 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 17. Juni 2020 / Breitenfelde bei Mölln

In den frühen Morgenstunden des 17. Juni 2020 kam es an der Kreuzung B207/L200 in Breitenfelde zu einem schweren Verkehrsunfall

Ein 24 Jahre alter Mann aus dem Umland von Mölln befuhr mit seinem Mercedes Vito die L200 (Dorfstraße) aus Woltersdorf kommend in Richtung B207.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wollte der 24-Jährige an der Kreuzung nach links in Fahrtrichtung Schwarzenbek auf die B 207 abbiegen. Beim Abbiegen stieß er aus noch unbekannten Gründen mit einer 57 Jahre alten Fußgängerin zusammen.

Die 57-Jährige, ebenfalls aus dem Umland von Mölln, war gerade dabei, die B 207 im Bereich der Fußgängerfurt der Bedarfsampel zu überqueren.

Sowohl für die Fußgängerin als auch für den Vito-Fahrer soll die Ampel Grünlicht angezeigt haben.

Die 57-jährige Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Eine Lebensgefahr bestand jedoch nicht.

Ein Sachschaden am Pkw entstand nicht.

