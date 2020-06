Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Radfahrerin stieß mit Traktor zusammen

Ratzeburg (ots)

18. Juni 2020 | Kreis Stormarn - 17. Juni 2020 - Stemwarde bei Barsbüttel

Am Nachmittag des 17. Juni 2020 kam es an der Einmündung Hauptstraße /Mühlenkamp in Stemwarde zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine zusammenstieß.

Ein 26 Jahre alter Mann aus dem Umland von Barsbüttel befuhr mit einem Traktor die Hauptstraße in Richtung Ortskern. An der Einmündung zum Mühlenkamp wollte er nach rechts abbiegen.

Eine 41 Jahre alte Frau aus Reinbek befuhr mit ihrem Rennrad widerrechtlich den linken Gehweg in Richtung Ortsausgang.

Als der 26-Jährige abbog, übersah er die entgegenkommende Reinbekerin auf Gehweg. Es kam zum Zusammenstoß.

Die Radfahrerin stieß mit dem vorderen Reifen gegen die Zugmaschine und stürzte zu Boden. Dabei verletzte sie sich leicht. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht notwendig.

Der Gesamtsachschaden wird auf 1.000 Euro.

