Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kradfahrer verunfallt

Ratzeburg (ots)

17. Juni 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 16.06.2020 - Escheburg

Am 16.06.2020, gegen 13:45 Uhr kam es in einem Baustellenbereich in der Alten Landstraße in Escheburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 64-jähriger Mann aus dem Hamburger Umland mit einer Harley-Davidson die K 80 aus Richtung B 4040 kommend in Fahrtrichtung Börnsen. In dem dortigen Baustellenbereich kam der Kradfahrer aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fuhr gegen eine Absperrbake und prallte gegen ein Absperrgitter bevor er zum Stehen kam. Der 64-jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.200 Euro geschätzt.

