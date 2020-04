Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200420.2 Kiel: Drei Seniorinnen Opfer von Handtaschenraub

Kiel (ots)

Am Wochenende sind drei Seniorinnen auf dem Ostufer die Taschen geraubt worden. Auffällig ist, dass der Täter jeweils mit einem Fahrrad flüchtete. Die Kriminalpolizei prüft, ob Zusammenhänge zwischen den Taten bestehen.

Die erste Tat ereignete sich am frühen Samstagabend gegen 19 Uhr. Eine 79-Jährige befand sich nach eigenen Angaben auf dem Gehweg vor dem Wohnhaus Zum Brook 31, als sich ein Mann auf einem Fahrrad genähert und ihr die Tasche entrissen habe. Er soll in Richtung Bahnhofstraße geflüchtet sein.

Sonntagnachmittag überfiel ein Radfahrer eine 81-Jährige gegen 16:50 Uhr auf dem Gehweg in Höhe der Von-der-Goltz-Allee 34. Auch sie gab an, dass der Radfahrer ihr im vorbei fahren die Tasche entrissen habe. Er soll in Richtung B76 geflüchtet sein. Die Frau stürzte bei dem Raub und verletzte sich an Schulter und Hüfte. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Wenig später, gegen 17:30 Uhr, soll ein unbekannter Täter eine 79 Jahre alte Frau im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses Poppenrade 37 überfallen haben. Der Mann sei dort auf sie zugekommen und habe ihr den Rucksack entrissen. Sie habe noch gesehen, wie der Täter mit einem Fahrrad geflüchtet sei.

Die Beschreibung des Mannes, die von den drei Frauen abgegeben werden konnte, ähnelt sich in einigen Punkten. Es soll sich um einen etwa 30 Jahre alten, ca. 180 cm großen Mann mit dunklen Haaren handeln, der einen Rucksack bei sich trug. Die Angaben zur jeweils getragenen Kleidung unterscheiden sich. Zu dem Fahrrad konnten die Frauen keine Angaben machen.

Das Kommissariat 13 der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob es sich um denselben Täter handeln könnte. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

