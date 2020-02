Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0072 --Raubüberfälle in Schwachhausen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Schwachhausen, Hartwigstraße und Wachmannstraße Zeit: 01.02.20, 02:50 Uhr und 03:10 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Bremen-Schwachhausen zu zwei Raubüberfällen. Eine 19-Jährige sowie ein 17 Jahre alter Bremer wurden jeweils von zwei Männern mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe ihrer Wertsachen aufgefordert.

Gegen 02:50 Uhr befand sich die 19 Jahre alte Bremerin in der Hartwigstraße, als sich ihr zwei Männer von hinten näherten. Einer der Unbekannten schlug der Frau auf den Hinterkopf und drängte sie gegen eine Wand. Hiernach holte er ein Messer hervor, hielt es der jungen Dame an den Hals und forderte die Herausgabe ihrer Wertsachen. Zeitgleich stand der andere Mann Schmiere. Mitsamt der Beute flüchteten die beiden Räuber anschließend in Richtung Crüsemannallee.

Nur wenige hundert Meter weiter und einige Minuten später ereignete sich ein ähnlicher Vorfall. Ein 17 Jahre alter Bremer ging gegen 03:10 Uhr durch die Wachmannstraße, als zwei Männer auf ihn zukamen. Einer der Angreifer packte den Arm des Bremers, zückte ein Messer und forderte den jungen Mann auf, sämtliche Wertsachen auszuhändigen. Mit der Beute in den Händen, liefen die beiden Männer in Richtung Gabriel-Seidl-Straße und bogen hiernach in die Georg-Gröning-Straße ab.

In beiden Fällen wurden die Angreifer als etwa 170 Zentimeter groß und mit dunklem Teint beschrieben. Einer der Täter soll etwa 20 bis 30 Jahre alt sein und zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jacke mit Kapuze getragen haben. Der andere Mann wird auf etwa 20 bis 25 Jahre geschätzt. Er soll mit einer dunklen Jacke bekleidet gewesen sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell