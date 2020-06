Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zusammenstoß mit Pedelec

Ratzeburg (ots)

18. Juni 2020 | Kreis Stormarn - 17. Juni 2020 - Reinbek

Am 17. Juni 2020, gegen 14:35 Uhr kam es in der Liebigstraße in Reinbek zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Eine 57 Jahre alte Frau aus Berlin befand sich mit ihrem Mercedes-Benz auf einem Kundenparkplatz in der Liebigstraße. Die Berlinerin wollte den Parkplatz über die Liebigstraße nach rechts verlassen.

Eine 49 Jahre alte Frau aus Hamburg befuhr mit ihrem Pedelec den linksseitigen Gehweg aus der Gutenbergstraße kommend in Fahrtrichtung Wendehammer.

Nach den derzeitigen Ermittlungen stießen der Pkw und das Pedelec aus noch ungeklärten Gründen im Ausfahrtsbereich zusammen.

Die Hamburgerin stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Sie musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Gesamtsachschaden wird auf 2.250 Euro geschätzt.

