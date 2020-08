Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Auto aufgebrochen

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde an der Straße "Am Schwibbogen" ein Auto aufgebrochen. Unbekannte Täter schlugen mit einem Stein die Scheibe des VW Up eines Pflegedienstes ein. Aus dem Inneren entwendeten sie eine "dienstliche" und eine private Tasche mit Papieren, Bargeld und einer EC Karte. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell