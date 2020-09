Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Duo attackiert 17-Jährigen - Polizei sucht mit Beschreibung nach Verdächtigen

Neuss (ots)

Am Freitag (04.09.), um kurz nach 16 Uhr, war ein 17-Jähriger auf dem Nachhauseweg, als ihn plötzlich zwei Jugendliche im Bereich Erftstraße / Liedmannstraße ansprachen. Nach Aussage des Anzeigenerstatters hätte ihn das Duo gefragt, ob er Geld bei sich trage. Zeitgleich habe einer von ihnen bereits an die Hosentaschen gefasst, um deren Inhalt zu überprüfen. Als sich der 17-Jährige abwenden wollte, erhielt er einen Faustschlag ins Gesicht. Offenbar waren Passanten auf die Situation aufmerksam geworden, so dass die beiden Tatverdächtigen von ihrem Vorhaben abließen und sich in Richtung Erftstraße entfernten.

Das derzeit ermittelnde Kriminalkommissariat 21 sucht nun zum einen nach möglichen Zeugen der Tat aber auch nach Hinweisen auf die beiden jugendlichen Täter. Diese werden als etwa 16 Jahre alt, mit etwas dunklerem Teint beschrieben. Sie hatten schwarze Haare und waren von schlanker Statur. Der Gesuchte, der seinem Opfer einen Schlag versetzt haben soll, trug einen dünnen Oberlippenbart und war mit einer Jogginghose, einem Pulli, einer Weste sowie einer weisen Basecap bekleidet. Er hatte eine Umhängetasche bei sich. Hinweise nimmt das KK 21 unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell