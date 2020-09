Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach Flucht und Widerstand: Mutmaßlicher Drogendealer auf der Furth festgenommen

Neuss-Furth (ots)

Am Sonntag (06.09.), gegen 4:15 Uhr, bemerkten Polizisten bei ihrer Streifenfahrt einen Fahrradfahrer, der ohne Licht die Römerstraße befuhr. Bei Erblicken des Streifenwagens versuchte der bis dato Unbekannte Richtung Wolberostraße zu flüchten, hatte es dabei aber offenbar so eilig, dass er die Kontrolle über sein Rad verlor und stürzte. Als sich die Beamten zu Fuß näherten, reagierte der junge Mann äußerst aggressiv und irrational. Er schrie, schlug und trat um sich. Die Polizisten versuchten ihn zu fixieren, doch dem Verdächtigen gelang zunächst noch einmal die Flucht. Auf einer Grünfläche endete diese nach wenigen Metern. Dem 26-Jährigen wurden Handfesseln angelegt, denn er wehrte sich weiterhin nach Leibeskräften und hatte auch bereits einen der Beamten, durch einen Biss in die Hand verletzt. Sein Verhalten könnte möglicherweise auf den Konsum von Drogen zurückzuführen sein, den er auch gegenüber der Polizei einräumte. In seiner Kleidung fanden die Polizisten drei Tüten mit mutmaßlichen Betäubungsmitteln, vermutlich Amphetamin und mehrere hundert Tabletten.

Die Drogen und auch das vormals genutzte Fahrrad wurden sichergestellt. Dem mutmaßlichen Konsumenten und Drogenhändler entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Sein Zustand machte die Einweisung in eine Fachklinik notwendig. Die polizeilichen Ermittlungen gegen ihn führt nun das Kriminalkommissariat 12 der Neusser Polizei.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell