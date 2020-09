Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Jugendlicher ohne Führerschein im angeblich gestohlenen Auto erwischt

Grevenbroich-Gindorf (ots)

Nach dieser Aktion wird sich ein 16-Jähriger Grevenbroicher nun gegenüber der Polizei verantworten müssen. Der Jugendliche hatte diese Woche gleich mehrfach mit den Ordnungshütern zu tun. Zunächst behauptete er am Mittwoch (02.09.), ihm sei ein Auto gestohlen worden. Er habe den alten Golf gegen ein MacBook (Laptop) im Tausch erhalten. Dann sei das Auto plötzlich verschwunden gewesen. Unabhängig von den fragwürdigen Umständen des Fahrzeughandels und -diebstahls, leitete die Polizei eine Fahndung nach dem Golf ein... und fand ihn nur einen Tag später, am Donnerstag (03.09.), vor der Anschrift des 16-Jährigen und mit diesem hinter dem Steuer. Diesmal gab der junge Mann an, der Golf sei von Freunden in einem Industriegebiet aufgefunden worden und er habe ihn nun dort abgeholt. Dass er selbstverständlich nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis war, konnte ihn im Vorfeld offenbar nicht davon abhalten.

Spätestens jetzt muss sich der Jugendliche einem Strafverfahren, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis stellen. Zudem werden die Hintergründe des angeblichen Autodiebstahls noch Gegenstand weiterer Ermittlungen sein. Auch die Herkunft des eingetauschten MacBook muss noch abschließend geklärt werden.

