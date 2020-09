Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rollerfahrerin verletzt - Polizei sucht weiteren Unfallbeteiligten

Neuss-Rosellen (ots)

Am Freitag (4.9.), gegen 13:30, nahm die Polizei einen Unfall an der Horremer Straße auf. Eine 52-jährige Rollerfahrerin war gestürzt und hatte sich leichte Verletzungen zugezogen. Das Problem: Ein ebenfalls beteiligter Autofahrer war nicht mehr vor Ort und hatte auch keine Kontaktdaten hinterlassen.

Die Rollerfahrerin und Zeugen schilderten, dass der Autofahrer aus Allerheiligen kommend in Richtung Norf gefahren sei, als ihm an einer Engstelle die 52-Jährige entgegengekommen sei und hätte bremsen müssen. Ohne dass es zu einem Zusammenstoß kam, stürzte die Rollerfahrerin auf der regennassen Straße. Der Mann im Pkw sei ausgestiegen, habe sich nach dem Wohlbefinden der Gestürzten erkundigt und sei anschließend weitergefahren in Richtung Norf.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Kreis Neuss bittet den etwa 30 bis 40 Jahre alten, unbekannten Unfallbeteiligten mit asiatischem Aussehen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden. Auch Zeugen werden um Kontaktaufnahme gebeten, wenn sie Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, der eine Brille trug, schlank gebaut ist und mit einem silbernen Auto unterwegs war.

