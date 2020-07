Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bahnstadt: Lastwagenfahrer beschädigt Kabelschacht der Bahn

Heidelberg-Bahnstadt (ots)

Ein 50-jähriger Lastwagenfahrer beschädigte am Dienstagmorgen im Stadtteil Bahnstadt einen Kabelschacht der Deutschen Bahn und verursachte erheblichen Sachschaden. Der Mann war einem Kipp-Lastwagen im Baustellenbereich des Czernyrings unterwegs und geriet aus unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn an. Dabei überfuhr er einen mit einer Betonplatte abgedeckten Kabelschacht und beschädigte diesen auf eine Länge von rund drei Metern. Auch das in dem Schacht liegende Kabelwerk wurde hierdurch beschädigt. Anschließend fuhr er einfach fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Im Verlauf des Tages kehrte er jedoch zur Baustelle zurück. Aufgrund aufgefundener Fahrzeugteile konnte der 50-Jährige eindeutig als Verursacher des Schadens ermittelt werden. Nach Schätzungen der Deutschen Bahn wird der Sachschaden auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

Gegen den 50-jährigen Fahrer des Lastwagens wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

